Trump unterschreibt Dekret zur Bekämpfung von Nierenerkrankungen

WASHINGTON (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Mittwoch ein neues Dekret, mit dem die Zahl der Nierentransplantationen deutlich erhöht werden soll. Zudem sollen die Ausgaben des öffentlichen Gesundheitswesens für Dialysebehandlungen gesenkt werden und kostengünstigere Dialysebehandlungen zu Hause gefördert werden. "Wir sind entschlossen, Ihnen die beste Behandlung auf der ganzen Welt anzubieten", sagte er in einer Rede im Ronald Reagan Building in Washington.

Die Anordnung des Präsidenten ziele darauf ab, die Bemühungen zur Prävention, Erkennung und Behandlung von Nierenerkrankungen zu verbessern. Es umfasse eine Sensibilisierungskampagne und solle die Entwicklung künstlicher Nieren fördern, sagte der Minister für Gesundheit und Sozialwesen Alex Azar zu Journalisten. Das Ziel sei, die Zahl der verfügbaren Nieren - echte und künstliche - bis 2030 zu verdoppeln. Das Dekret sehe vor, dass Personen, die Nieren spenden, Kosten im Zusammenhang mit der Transplantation erstattet bekommen.

Zudem soll die Möglichkeit zu Dialysebehandlungen zu Hause statt in teuren Einrichtungen verbessert werden. Trump sagte weiter, dass derzeit 12 Prozent der Dialysepatienten zu Hause behandelt werden. "Der Fokus lag bisher auf der Bezahlung von Verfahren und nicht auf der Bezahlung von guten Ergebnissen", fügte Azar hinzu. Mit dem Dekret soll die Entwicklung nun umgekehrt werden.

Die US-Bundesbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schätzt, dass etwa 30 Millionen US-Amerikaner, etwa 15 Prozent, eine chronische Nierenerkrankung haben. Im Jahr 2016 gab die Krankenversicherung Medicare mehr als 110 Milliarden Dollar für die Behandlung von Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen und terminaler Niereninsuffizienz aus, so die CDC.

Forscher und Ärzte aus dem Bereich der Nephrologie begrüßten, dass sich das Dekret eher auf die Prävention als auf die Behandlung in den Dialysezentren konzentriert. "Das Beste für den Patienten ist, früher zu intervenieren", mit Pflegemanagement, Unterstützung für die Heimdialyse und Dialysealternativen, sagte Carmen Peralta, Ärztin und Geschäftsführerin der Kidney Health Research Collaborative, in einer Erklärung.

