DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,6%Dow45.012 -0,6%Nas21.430 +0,7%Bitcoin96.280 +0,7%Euro1,1667 +0,2%Öl67,58 -2,2%Gold3.574 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
+40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ +40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub? Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Trump: US-Soldaten bleiben in Polen - Zahl könnte steigen

03.09.25 19:15 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Soldaten sollen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiterhin in Polen stationiert werden. "Wir haben nie daran gedacht, Soldaten aus Polen abzuziehen. Wir denken zwar darüber nach, was andere Länder betrifft, aber wir stehen voll hinter Polen und werden dem Land helfen, sich zu verteidigen", sagte Trump beim Antrittsbesuch von Polens neuem Präsidenten Karol Nawrocki im Weißen Haus. Die Militärpräsenz könne sogar erhöht werden, wenn die Polen diese wünschten. In Europa gibt es seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit die Befürchtung, dass US-Truppen abgezogen werden könnten.

Wer­bung

Nawrocki entgegnete, es sei das erste Mal im 20. und 21. Jahrhundert, dass die Polen glücklich über die Präsenz ausländischer Soldaten in ihrem Land seien. "Die amerikanischen Soldaten sind Teil von unserer Gesellschaft." Derzeit seien fast 10.000 US-Soldaten in Polen stationiert. Dies sei ein Zeichen an die Welt und besonders an Russland, dass man zusammenstehe.

Polen wünscht sich seit längerem eine größere US-Militärbasis

Die meisten US-Soldaten in Polen rotieren regelmäßig zwischen verschiedenen US-Militärbasen. In Posen (Poznan) gibt es zudem eine kleine ständige Garnison, die die Infrastruktur-Unterstützung für alle in Polen stationierten US-Soldaten leistet. Die polnische Führung wünscht sich seit langem eine größere ständige US-Militärbasis im Land.

Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Es hat auch eine wichtige Funktion als logistische Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens für Kiew. Das Land fühlt sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet massiv auf. Nawrocki verwies darauf, dass man aktuell 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgebe. Trump lobt Polen dafür./dhe/DP/jha