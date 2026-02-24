DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.009 +1,1%Euro1,1805 +0,3%Öl71,23 ±0,0%Gold5.208 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump verteidigt seine strikte Migrationspolitik

25.02.26 05:30 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation unter lautstarkem Protest von Demokraten seine Migrationspolitik verteidigt. Der 79-Jährige sagte vor beiden Kammern des US-Parlaments: "Die erste Pflicht der amerikanischen Regierung ist es, amerikanische Bürger zu schützen" - und nicht Ausländer, die sich illegal in den USA aufhielten. Er beschimpfte die Demokraten, weil sie nicht wie seine Republikaner von ihren Sitzen aufstanden und applaudierten: "Sie sollten sich schämen". Das wiederum führte zu Zwischenrufen aus dem demokratischen Lager.

Wer­bung

Trump setzt in der Migrationspolitik auf teils rabiate Razzien durch Einsatzkräfte des Bundes. Er warb bereits im Wahlkampf mit dem Versprechen, sich für Massenabschiebungen einzusetzen.

Der Präsident forderte die Demokraten zudem auf, einem von den Republikanern eingebrachten Gesetz für eine Reform des Wahlrechts zuzustimmen. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Bürgerinnen und Bürger bei der Registrierung für die Stimmabgabe ihre US-Staatsbürgerschaft nachweisen müssen. Anders als in Deutschland gibt es in den USA keine landesweiten Regeln, wie Wähler bei der Stimmabgabe identifiziert werden. Das Wahlrecht ist vor allem Sache der Bundesstaaten./rin/DP/zb