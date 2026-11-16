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Trump: Vielleicht auch Treffen mit Kim Jong Un in China

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat suggeriert, dass er sich während seiner Asien-Reise möglicherweise auch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen könnte. Falls es zu einem solchen Treffen käme, würde es in China stattfinden, sagte Trump vor seiner Abreise in Washington vor Journalistinnen und Journalisten. Die Entscheidung darüber hänge von Chinas Staatschef Xi Jinping ab.

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Der US-Präsident fliegt zunächst zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbunds Asean auf den Philippinen und dann zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) nach Shenzhen in China. Im Kontext des Wirtschaftsgipfels in China soll er am Donnerstag mit Xi und Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem Dreiertreffen zusammenkommen.

Das diplomatische Dreiertreffen in dieser Zusammensetzung ist ein historisches. Bislang gab es nur bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten.

Trump äußerte schon häufiger Interesse an Treffen mit Kim

Trump bekundete während seiner zweiten Amtszeit bereits mehrfach Interesse an einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim. Pjöngjang ging auf konkrete Gesprächsangebote des US-Präsidenten bislang jedoch nicht ein. Während Trumps erster Amtszeit hatten sich die beiden mehrmals getroffen. Bei einem Gipfeltreffen in Hanoi im Jahre 2019 reiste Kim nach einem diplomatischen Eklat vorzeitig ab./fsp/DP/stw

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