DAX24.418 -1,2%Est505.983 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5700 -2,9%Nas24.356 -0,5%Bitcoin64.374 +2,3%Euro1,1784 +0,4%Öl95,22 +3,0%Gold4.809 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX beendet Handel in Rot -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Aktien, NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Wie viel Verlust ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren gekostet So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren gekostet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: Waffenruhe-Verlängerung ohne Deal 'unwahrscheinlich'

20.04.26 19:20 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hält eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran für "sehr unwahrscheinlich", sollte es vor deren Ablauf keine Vereinbarung mit Teheran geben. Die aktuell geltende Feuerpause laufe am Mittwochabend (Ortszeit Washington) aus, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Bloomberg nach einem Telefoninterview.

Trump hatte die zweiwöchige Waffenruhe nach Mitternacht (MESZ) am 8. April, einem Mittwoch, verkündet. Vielfach war das Ende der Waffenruhe für diese Woche daher mit der Nacht zu Mittwoch angegeben worden.

Es ist weiterhin offen, ob und wenn ja, wann es eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran geben wird. Die US-Delegation soll laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle "bald" in die pakistanische Hauptstadt Islamabad aufbrechen. Der Iran hat einer zweiten Verhandlungsrunde offiziell allerdings noch nicht zugestimmt.

Vor gut einer Woche fand in Islambad bereits eine erste Verhandlungsrunde hochrangiger Delegationen aus Washington und Teheran statt - sie endete ohne Ergebnis./fsp/DP/stw