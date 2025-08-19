DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,00 ±0,0%Dow44.873 -0,2%Nas21.596 -0,1%Bitcoin99.826 -0,5%Euro1,1669 -0,4%Öl66,54 +0,6%Gold3.333 -0,1%
Trump weicht Frage nach US-Friedenstruppe für Ukraine aus

18.08.25 20:12 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj Fragen nach amerikanischen Friedenstruppen ausgewichen. Man werde später am Tag möglicherweise etwas mehr dazu erfahren, sagte Trump im Weißen Haus.

Auch eine Frage nach konkreten Details zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine ließ er unbeantwortet. Zugleich sagte Trump: "Wir werden ihnen sehr guten Schutz geben, sehr gute Sicherheit."

Zuvor war von der US-Regierung ein Nato-ähnliches Schutzversprechen der USA und europäischer Staaten an die Ukraine ins Gespräch gebracht worden - was ein Eingreifen im Fall eines militärischen Überfalls bedeuten könnte.

Trump verwies darauf, dass im Weißen Haus gerade auch europäische Staats- und Regierungschefs seien, die den Schutz der Ukraine garantieren wollten. "Und wir werden ihnen dabei helfen." Das sei aus seiner Sicht sehr wichtig./so/DP/he