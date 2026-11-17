WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auch über den Ukraine-Krieg sprechen. Man werde über Denuklearisierung sprechen, den Iran-Krieg und sein "Lieblingsthema: die Ukraine", sagte Trump vor seiner Abreise nach Asien in Washington auf die Frage eines Journalisten, was er sich von dem Treffen mit Xi und Putin erhoffe. Auch Wirtschafts- und Handelsfragen werden demnach Thema sein.

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Der US-Präsident fliegt zunächst zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbunds Asean auf den Philippinen und dann zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) nach China. An diesem Donnerstag sollen Trump, Xi und Putin am Rande des Gipfels im südchinesischen Shenzhen zusammenkommen. Das diplomatische Dreiertreffen in dieser Zusammensetzung ist ein historisches. Bislang gab es nur bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten.

Erstes Treffen zwischen Trump und Putin seit Alaska-Gipfel

Das erste persönliche Treffen zwischen Trump und Putin seit dem Zweier-Gipfel in Alaska im Sommer 2025 erfolgt, nachdem es zuletzt wieder diplomatische Gespräche über einen Ausweg aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben hatte. In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, hatten vergangene Woche Teams aus Russland und der Ukraine erstmals seit mehr als acht Monaten wieder unter US-Vermittlung miteinander verhandelt.

Trump wollte schon länger Xi dazu animieren, mit den USA auf ein Ende des Ukraine-Kriegs hinzuwirken, der seit Februar 2022 dauert. China ist ein wichtiger Handelspartner Russlands. Ölimporte aus Russland spülen viel Geld in Moskaus Kriegskasse. Peking gilt als wichtiger Rückhalt Moskaus auf internationaler Bühne.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte jüngst vor dem Versuch von Absprachen der Großmächte zulasten der EU, der Nato und seines Landes gewarnt. "Wir leben alle in Europa. Wir wollen kein Jalta, kein zweites Jalta haben", sagte er. In Jalta auf der Krim hatten die Sowjetunion, die USA und Großbritannien 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Deutschland und Europa in Einflusssphären aufgeteilt.

Auch bilaterales Treffen zwischen Putin und Trump?

Der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow, kündigte für Donnerstag auch ein mögliches bilaterales Treffen von Putin mit Trump an. Im Terminplan des Weißen Hauses war ein derartiges Zusammenkommen noch nicht enthalten. Demnach trifft Trump am Donnerstag nur Xi bilateral. Nach Kremlangaben sollen bei dem anvisierten Trump-Putin-Gespräch die jüngsten Verhandlungen für ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine thematisiert werden./fsp/DP/stw