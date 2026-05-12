Trump will China 'öffnen' und 'auf noch höheres Level' bringen

WASHINGTON/PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will bei seinem Besuch in Peking auf bessere Bedingungen für amerikanische Unternehmen dringen. Er werde Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bitten, China für amerikanische Wirtschaftsvertreter und Unternehmen zu "öffnen", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das werde seine "allererste Bitte" bei dem Treffen sein.

Wer­bung Wer­bung

Trump nannte Xi in dem Beitrag einen Politiker von "außergewöhnlichem Rang". Zugleich schrieb er, die amerikanischen Wirtschaftsvertreter seien "geniale Leute", die China helfen könnten, die Volksrepublik "auf ein noch höheres Level" zu bringen.

Chefs großer US-Unternehmen begleiten Trump nach China

Trump ist mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation auf dem Weg nach China. In seinem Post nannte er unter anderem NVIDIA-Chef Jensen Huang, Tesla-Chef Elon Musk , Apple-Chef Tim Cook, Blackstone-Chef Stephen Schwarzman und Boeing-Chef Kelly Ortberg.

Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften. Neben Handel und Marktzugang dürften auch Exportkontrollen auf Technologie, der Iran-Krieg und Taiwan zur Sprache kommen./jpt/DP/zb