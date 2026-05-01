Trump will möglichen Waffenruhe-Verstoß nicht definieren

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich öffentlich nicht festlegen, welches Vorgehen des Irans er als Verletzung der Waffenruhe werten würde. Auf eine entsprechende Frage sagte Trump im Weißen Haus: "Nun, das werden Sie herausfinden, denn ich werde es Sie wissen lassen." Der Iran wisse, was zu tun sei. "Sie wissen, was sie nicht tun dürfen, was eigentlich noch wichtiger ist."

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Wie bereits häufig zuvor betonte Trump zudem, dass der Iran einen Deal wolle. "Was mir am Iran nicht gefällt, ist, dass sie mit so großem Respekt mit mir sprechen, und dann im Fernsehen erscheinen und sagen: "Wir haben nicht mit dem Präsidenten gesprochen.""

Trump wirft Iran Spielchen vor

Der US-Präsident warf Teheran vor, Spielchen zu spielen. Letztlich würde der Iran aber ein Abkommen wollen - "und wer würde das nicht wollen, wenn das eigene Militär komplett geschlagen ist?". Der Iran sollte "die weiße Flagge der Kapitulation" hissen, forderte Trump.

Seit rund einem Monat gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Doch der Streit über die vom Iran weitgehend unpassierbar gemachte Meerenge gefährdet die Feuerpause.

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Am Montag hatten die USA die Initiative "Projekt Freiheit" gestartet, die festsitzenden Schiffen helfen soll, die Straße von Hormus zu passieren. Der Iran reagierte darauf nach US-Angaben mit mehreren Angriffen - unter anderem auf US-Streitkräfte, die versuchten, die Handelsschifffahrt in der Meerenge wieder in Gang zu bringen. Kampfhubschrauber der USA hätten die Angriffe erfolgreich abgewehrt, sagte US-Generalstabschefs Dan Caine bei einer Pressekonferenz./fsp/DP/he