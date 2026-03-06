DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin57.859 -0,1%Euro1,1578 -0,4%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Trump: Wir haben die gesamte Marine des Irans versenkt

08.03.26 19:06 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump die Marine des Irans zerstört. Man habe 44 ihrer Schiffe versenkt - "ihre gesamte Marine", sagte Trump dem Sender ABC News nach dessen Angaben. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht. Die gesamte iranische Marine außer Gefecht zu setzen, ist eines der erklärten Ziele des US-Militärs im Krieg gegen den Iran.

Nach Trumps Angaben haben die USA zudem die Luftwaffe des Irans lahmgelegt. "Ihre Flugabwehrsysteme sind Geschichte. Sie haben absolut keine Verteidigung mehr", sagte Trump laut ABC News.

Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim meldete, bei dem US-Angriff auf die Fregatte "IRIS Dena" seien 104 der Besatzungsmitglieder gestorben, weitere 20 würden vermisst. Überlebt haben demnach 32 Mitglieder der Besatzung, die in Sri Lanka mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt würden. Das Schiff wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der vergangenen Woche von einem U-Boot der US-Kriegsmarine mit einem Torpedo beschossen und versenkt./fsp/DP/mis