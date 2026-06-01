DAX24.195 -1,0%Est506.010 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9000 +1,0%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.168 +1,6%Euro1,1546 +0,1%Öl93,66 -1,4%Gold4.100 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: Asiens Börsen uneins -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Mercedes-Benz macht nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft -- Oracle-Zahlen von Milliarden-Finanzierung übreschattet
Top News
NEU: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF, jetzt TER 0,07% p.a. NEU: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF, jetzt TER 0,07% p.a.
Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid leichter erwartet Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid leichter erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump wirft Iran besonders schweren Bruch der Waffenruhe vor

11.06.26 06:08 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der jüngsten militärischen Eskalation im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump der iranischen Führung laut einem Medienbericht einen besonders schweren Bruch der Waffenruhe vorgeworfen. Die im April mit Teheran vereinbarte Feuerpause sei die "die am häufigsten gebrochene Waffenruhe in der Geschichte der Welt", zitierte ein Reporter des US-Senders Fox News Aussagen des Präsidenten aus einem Gespräch mit Trump. Kurz zuvor hatte das US-Militär als Reaktion auf den iranischen Abschuss eines US-Kampfhubschraubers mehrere Ziele im Iran angegriffen.

Trump habe zwar ein Ende der Bombardierungen in Kürze in Aussicht gestellt, berichtete Fox-News-Reporter Trey Yingst auf der Plattform X. Sollte Teheran aber kein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges unterzeichnen, "werden wir sie in Grund und Boden bomben", drohte Trump demnach.

Dem Republikaner zufolge habe das US-Militär 49 Tomahawk-Marschflugkörper abgefeuert und auch Kampfflugzeuge eingesetzt, schrieb Yingst. "Das am nächsten bei Teheran gelegene Ziel befindet sich knapp 65 Kilometer außerhalb der Stadt", hieß es weiter.

Das US-Militär hatte in der Nacht nach eigenen Angaben auf Trumps Befehl mit neuen Angriffen auf Ziele im Iran begonnen. Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen in mehreren Hafenstädten entlang der Südküste. Als Reaktion darauf verkündete das iranische Militär die komplette Sperrung der Straße von Hormus für jeglichen Schiffsverkehr. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom dementierte die angebliche Sperrung./ngu/DP/stk