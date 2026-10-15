DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,88 -1,1%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 72.445 -0,6%Euro 1,1215 +0,5%Öl 104,2 -1,8%Gold 4.144 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Trump würde Informanten für Geheimnisverrat erschießen lassen

BULLHEAD CITY (dpa-AFX) - Wer Informationen zu US-Militäreinsätzen an die Presse durchsticht, sollte nach Meinung von Präsident Donald Trump erschossen werden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Arizona echauffierte er sich über einen unbekannten Tippgeber, der die Uhrzeit für Angriffe auf die iranischen Atomanlagen an Journalisten weitergegeben haben soll. "Informanten sollten meiner Meinung nach erschossen werden", sagte Trump - das sei auch "in den alten Zeiten" schon üblich gewesen.

Werbung

Die US-Streitkräfte hatten im Juni 2025 im Rahmen der "Operation Midnight Hammer" die iranischen Uran-Anreicherungsanlagen in Natans und Fordo sowie eine Atomeinrichtung in Isfahan bombardiert. Trump rechtfertigt den damaligen Militäreinsatz - wie überhaupt seinen Krieg gegen den Iran - immer wieder damit, dass die mit dem Verbündeten Israel verfeindete Islamische Republik keine Atombomben haben dürfe. Die Führung in Teheran beteuert stets, das Atomprogramm des Landes diene nur zivilen Zwecken und nicht der Entwicklung von Atomwaffen. Diese Darstellung wird nicht nur in den USA und Israel bezweifelt.

In den USA flammte die seit langem geführte Debatte um die Vollstreckung der Todesstrafe jüngst wieder auf. Ein Grund dafür: Das Pentagon plant erstmals seit 65 Jahren wieder eine Militärhinrichtung, die laut Verteidigungsminister Pete Hegseth obendrein per Livestream übertragen werden soll. Die Exekution des verurteilten Attentäters Nidal Hasan, der 2009 ein Massaker auf dem US-Militärstützpunkt Fort Hood in Texas verübte, ist für den 3. Dezember geplant und soll am damaligen Tatort stattfinden. Vor allem die angedachte Live-Übertragung löste eine Welle der Kritik aus.

Zusätzlich angeheizt wurde die Debatte über die Vollstreckung von Todesstrafen durch das jüngste Scheitern einer Hinrichtung im Bundesstaat Tennessee. Behördenangaben nach wurden der verurteilten Mörderin Christa Pike zwei Dosen des Mittels Pentobarbital injiziert - doch die 50-Jährige überlebte. Pike sollte als erste Frau seit mehr als 200 Jahren in Tennessee hingerichtet werden./ngu/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.