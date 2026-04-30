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Trump: Zölle auf Autos und Lastwagen steigen auf 25 Prozent

01.05.26 18:07 Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der Europäischen Union in die USA eingeführt werden, ab nächster Woche auf 25 Prozent erhöhen. In seinem Post auf der Plattform Truth Social begründete er das mit dem Vorwurf, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte./ngu/DP/he

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
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30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

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