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Trump zu Großbritannien: 'Holt euch euer eigenes Öl'

31.03.26 14:40 Uhr

LONDON/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat wegen der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung im Iran-Krieg erneut gegen Großbritannien und andere Länder ausgeholt. Alle Länder, die aufgrund der Blockade der Straße von Hormus kein Öl bekommen könnten, "wie etwa das Vereinigte Königreich, das sich geweigert hat, sich an der Enthauptung Irans zu beteiligen", sollen ihr Öl entweder in den USA kaufen oder es selbst von der Straße von Hormus holen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Durch die Meerenge verläuft normalerweise ein bedeutender Teil des weltweiten Ölhandels, durch den Krieg ist die wichtige Handelsroute allerdings nahezu vollständig blockiert. Länder wie das Vereinigte Königreich müssten "lernen, für euch selbst zu kämpfen", heißt es weiter, "die USA werden nicht mehr da sein, um euch zu helfen, so wie ihr nicht für uns da wart". "Holt euch euer eigenes Öl!", teilte Trump mit.

Der Republikaner kritisiert seit Beginn des Iran-Krieges immer wieder europäische Länder und Nato-Partner, die die USA aus seiner Sicht zu wenig unterstützt hätten. Zuletzt forderte Trump mehrere Länder zudem dazu auf, sich an der militärischen Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen./pba/DP/stw