DAX24.915 +0,1%Est506.264 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 ±-0,0%Nas26.561 -0,5%Bitcoin56.603 -1,0%Euro1,1591 ±-0,0%Öl80,39 -3,6%Gold4.315 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen in Grün -- SpaceX übernimmt in Milliardendeal KI-Spezialisten Cursor -- Micron, DroneShield, GM, Lockheed Martin, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Unternehmen setzt bei Kamikaze-Drohnen auf Salven-Schwärme Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Unternehmen setzt bei Kamikaze-Drohnen auf Salven-Schwärme
Stocks in Action USA: SpaceX, Western Digital und Rackspace. Stocks in Action USA: SpaceX, Western Digital und Rackspace.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump zu Iran: Hatte Machtwechsel nicht im Fokus

16.06.26 14:57 Uhr

ÉVIAN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hatte nach eigenen Worten beim Iran seinen Fokus nicht auf einen Machtwechsel gelegt. Das sei ihm nicht wichtig gewesen, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels am Genfersee nach einem Gespräch mit Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani zu Journalisten. Dennoch habe sich dieser aus seiner Sicht vollzogen.

Zu Beginn des Krieges am 28. Februar hatte Trump die Iraner aufgerufen, die Führung des Landes in die Hand zu nehmen. "Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung", hatte er auf Truth Social geschrieben. Die US-Regierung sprach später dann immer wieder davon, dass mit der Tötung von zahlreichen hochrangigen Mitgliedern der Führungsebene sich quasi personell ein Wechsel der Führung des Landes vollzogen habe.

Trump äußerte sich auf dem Gipfel ähnlich: Die "erste" und "zweite Gruppe" seien tot und auch ein Teil der "dritten Gruppe". Die Leute, mit denen man verhandele, seien rationale Leute. Sie seien nicht radikalisiert und seien bestrebt, ihrem Land zu helfen.

Trump sagte aber auch: "Ich habe Regimewechsel über Jahre beobachtet. Es hat nicht funktioniert."/rin/DP/stw