Trump zum Handelsstreit mit China - "Ich bin der Auserwählte"

GO

Werbung

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX schließt deutlich höher -- innogy mit Gewinnwarnung -- Commerzbank prüft wohl Filialstreichungen -- Neue Gerüchte um Renaul-Fiat-Chrysler-Fusion -- Tesla, LEONI, GEA, RWE im Fokus

Bertrandt zollt Auto-Flaute Tribut - Gewinnwarnung. Pfizer investiert hunderte Millionen Dollar in Gentherapie. Rocket-Beteiligung Global Fashion Group macht weiter Verlust. EU-Wettbewerbsbehörden prüfen angeblich Facebooks Libra. Goldman will Mehrheit an seinem China-JV übernehmen.