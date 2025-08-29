Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagabend mit roter Tendenz
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 16,90 USD ab.
Um 20:08 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 16,90 USD ab. In der Spitze büßte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,67 USD ein. Bei 17,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.035.536 Trump Media Technology-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 223,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,75 USD ab. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 43,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.
