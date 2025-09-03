Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 16,78 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 16,78 USD. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 16,74 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 111.920 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 225,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 29,98 Prozent Luft nach unten.
Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.
