Blick auf Aktienkurs

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend schwächer

05.09.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 16,56 USD abwärts.

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 16,56 USD. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 16,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 686.703 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 230,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

