Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 16,56 USD abwärts.

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 16,56 USD. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 16,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 686.703 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 230,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.08.2025 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust

Positive US-Arbeitsmarktdaten beflügeln Wall Street - Dow Jones und NASDAQ konnten deutlich zulegen