Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 16,97 USD ab.

Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 16,97 USD ab. In der Spitze büßte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,85 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,90 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.354 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,68 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 68,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,75 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 880000,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

