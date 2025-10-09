Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verbilligt sich am Nachmittag

Trump Media Technology im Fokus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 17,10 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 17,10 USD ab. Die Trump Media Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,09 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,34 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.376 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. 219,77 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,42 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,82 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 880000,00 USD gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

