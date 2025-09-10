DAX23.685 +0,2%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.079 +1,3%Nas22.044 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.636 -0,1%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

11.09.25 16:13 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 16,93 USD.

Das Papier von Trump Media Technology konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 16,93 USD. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,16 USD aus. Bei 17,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 201.918 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 222,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,75 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 880000,00 USD im Vergleich zu 840000,00 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

