Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zum Vortag unverändert notierte die Trump Media Technology-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 12,90 USD.

Mit einem Wert von 12,90 USD bewegte sich die Trump Media Technology-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 13,01 USD. Die Trump Media Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,86 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,91 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.480 Stück gehandelt.

Am 18.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 236,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,71 USD erreichte der Anteilsschein am 08.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 1,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 07.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,96 Prozent zurück. Hier wurden 970000,00 USD gegenüber 1,01 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

