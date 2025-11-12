Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 12,68 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 12,68 USD ab. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 12,50 USD. Mit einem Wert von 12,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 618.217 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Mit einem Zuwachs von 242,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 12,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,42 Prozent.
Am 07.11.2025 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 970000,00 USD.
