Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Dienstagabend südwärts

14.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 16,28 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 16,28 USD ab. In der Spitze büßte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,05 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 16,25 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 506.954 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 235,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.08.2025 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

