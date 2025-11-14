Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Trump Media Technology im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 11,65 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 11,65 USD. Die Trump Media Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,49 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,53 USD. Bisher wurden heute 462.150 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,45 USD erreichte der Titel am 18.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 272,96 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,49 USD fiel das Papier am 14.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2025 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,96 Prozent auf 970000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,01 Mio. USD gelegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?

Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt