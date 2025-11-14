DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.949 +0,3%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1620 -0,2%Öl64,34 +2,0%Gold4.087 -2,0%
Aktie im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Freitagabend kräftig

14.11.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Freitagabend kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 7,0 Prozent auf 11,19 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
9,81 EUR -0,85 EUR -7,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,0 Prozent auf 11,19 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 11,19 USD. Bei 11,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 1.426.313 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Gewinne von 288,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2025 (11,19 USD). Mit Abgaben von 0,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Trump Media Technology ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 970000,00 USD.

Redaktion finanzen.net

