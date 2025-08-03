DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,98 -1,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1605 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.338 -0,3%
Blick auf Aktienkurs

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend freundlich

21.08.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Zuletzt ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 17,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,44 EUR -0,19 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Trump Media Technology konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 17,25 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 17,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 505.502 Stück.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 216,99 Prozent. Am 25.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,88 Prozent.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

