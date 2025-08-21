Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 17,57 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 17,57 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 17,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,38 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 82.229 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2024 auf bis zu 54,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 211,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2024 auf bis zu 11,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

