Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend stärker
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 17,92 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 17,92 USD. In der Spitze legte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,99 USD zu. Bei 17,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 763.586 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 205,13 Prozent zulegen. Am 25.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 52,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 01.08.2025 äußerte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.
