Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Montagnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Trump Media Technology

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 17,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,2 Prozent auf 17,29 USD. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 17,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 202.524 Trump Media Technology-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 216,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 32,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.08.2025 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 880000,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 840000,00 USD umgesetzt.

