Kursentwicklung im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology steigt am Dienstagnachmittag

26.08.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 18,04 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 18,04 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,97 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 18,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.764.106 Trump Media Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 203,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Am 25.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 53,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

