Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology springt am Abend an

Um 20:08 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,6 Prozent auf 18,35 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 18,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.082.241 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Gewinne von 197,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,75 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 35,97 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

