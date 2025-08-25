Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology springt am Abend an
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,6 Prozent auf 18,35 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,6 Prozent auf 18,35 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 18,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.082.241 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Gewinne von 197,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,75 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 35,97 Prozent sinken.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren
Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust
Positive US-Arbeitsmarktdaten beflügeln Wall Street - Dow Jones und NASDAQ konnten deutlich zulegen
Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Trump Media & Technology
Analysen zu Trump Media & Technology
Keine Analysen gefunden.