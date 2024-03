Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochnachmittag im Bullenmodus

So entwickelt sich Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 13,2 Prozent auf 65,67 USD zu.

Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 13,2 Prozent auf 65,67 USD. In der Spitze legte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 71,90 USD zu. Mit einem Wert von 71,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3.464.142 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 79,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,41 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Trump Media & Technology-Aktie im Höhenrausch: SPAC-Fusion abgeschlossen

DWAC-Aktie sackt ab: Trump drängt offenbar mit lukrativem Medien-Deal an die Börse

NASDAQ-Titel Digital World Acquisition-Aktie mit Kurssprung: Donald Trumps Erfolge bei den Vorwahlen stützen