Aktienkurs im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochnachmittag verlustreich

27.08.25 16:10 Uhr

27.08.25 16:10 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochnachmittag verlustreich

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 17,82 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 17,82 USD. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,70 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 17,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 433.968 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 54,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 206,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,75 USD fiel das Papier am 25.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 34,06 Prozent Luft nach unten.

Am 01.08.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

