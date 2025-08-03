DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.616 +0,4%Nas21.591 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend verlustreich

27.08.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 17,82 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 17,82 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,49 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.290.566 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 67,41 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,75 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 51,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.08.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

