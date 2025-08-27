DAX24.043 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.524 -0,1%Nas21.646 +0,3%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Kursverlauf

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Nachmittag fester

28.08.25 16:10 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Trump Media Technology. Zuletzt wies die Trump Media Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 17,95 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
15,49 EUR 0,35 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 17,95 USD zu. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 18,30 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,26 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 327.945 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 54,68 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 67,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2024 (11,75 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 34,54 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880000,00 USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 840000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust

Positive US-Arbeitsmarktdaten beflügeln Wall Street - Dow Jones und NASDAQ konnten deutlich zulegen

In eigener Sache

