DAX 25.256 -0,2%ESt50 6.154 -0,6%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,67 -1,9%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 71.758 -1,5%Euro 1,1210 +0,5%Öl 104,7 -1,3%Gold 4.165 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Trumpf-Chefin: Zumutbar, dass man die Arbeitszeiten erhöht

DITZINGEN (dpa-AFX) - Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller hält mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland eine Erhöhung der Arbeitszeit für denkbar. Sie halte es schon für zumutbar, dass man die Arbeitszeiten erhöht und man das je nach Kraft und je nach Lage des Einzelnen tut, sagte Leibinger-Kammüller bei der Bilanzpressekonferenz des Maschinenbauers in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg).

Werbung

Man müsse produktiver sein, sonst sei man nicht mehr wettbewerbsfähig. "Da kann dazugehören, dass wir mehr arbeiten. Es kann sicher nicht dazugehören, dass wir weniger verdienen. Die Menschen brauchen ihr Geld ja, das ist überhaupt keine Frage", sagte Leibinger-Kammüller.

Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hatte Diskussion über Arbeitszeit angestoßen

Zuletzt hatte der Autobauer Mercedes-Benz eine Diskussion über die Arbeitszeit angestoßen und eine Rückkehr zu 40 Stunden Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich ins Gespräch gebracht.

Werbung

Zudem läuft gerade die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Die Gewerkschaft ging mit einer Forderung nach 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten in die Gespräche. Das erste Gespräch in der vergangenen Woche war ohne Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen.

Angesichts der Lage im Land sei die Forderung "natürlich vollkommen überzogen", sagte Leibinger-Kammüller. Man könne wirklich nur hoffen, dass beide Tarifparteien zur Vernunft kommen und sich irgendwo sinnvoll in der Mitte treffen. Aber es belaste natürlich die Unternehmen, in der jetzigen Lage, in hohem Maße./rwi/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.