Trumps Enkelin spricht bei Republikaner-Parteitag

MILWAUKEE (dpa-AFX) - Donald Trumps Enkelin hat in einer Rede beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee das Bild eines liebenden Großvaters gezeichnet. "Sie steht das erste Mal auf einer Bühne", kündigte Trumps Sohn Don Jr. seine älteste Tochter an. "Kai Madison Trump!" Ex-Präsident Trump, der beim Parteitag erst in der deutschen Nacht auf Freitag sprechen wird, aber jeden Tag in der Arena zugegen ist, lächelte der 17-Jährigen von der Tribüne aus zu.

"Er ermutigt mich immer, mich anzustrengen", sagte Kai Trump. "Natürlich legt er die Messlatte ziemlich hoch - aber wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages an ihn herankommen." Sie sprach auch über das Attentat am Wochenende. "Ich wollte nur wissen, ob es ihm gut geht", sagte sie. Ihr Großvater hätte wegen vieler Leute "durch die Hölle gehen" müssen, "aber er steht immer noch. Opa: Du bist eine Inspiration und ich liebe Dich"./gei/DP/zb