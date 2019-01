Trumps Ex-Anwalt Cohen will vor US-Kongress "vollständig" aussagen

Washington (Reuters) - Der zu einer Haftstrafe verurteilte Ex-Anwalt von Donald Trump , Michael Cohen, will sich am 7. Februar einer öffentlichen Anhörung im US-Kongress stellen.

Der als eine Schlüsselfigur in der Affäre um eine mögliche russische Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf geltende Jurist wolle die Ereignisse "vollständig und glaubwürdig" darstellen, kündigte er am Donnerstag (Ortszeit) an. Er werde eine entsprechende Einladung des Vorsitzenden des Ausschusses "Oversight and Government Reform", dem demokratischen Abgeordneten Elijah Cummings, annehmen.

Sowohl der Kongress als auch Sonderermittler Robert Mueller prüfen, ob es im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Beeinflussung der US-Präsidentenwahl 2016 durch Russland Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gegeben hat. Der Republikaner Trump wie auch Russland haben die Vorwürfe zurückgewiesen.

Cohen war über ein Jahrzehnt lang einer der engsten Vertrauten Trumps. Ende vorigen Jahres wurde er von einem Bundesgericht zu drei Jahren Haft verurteilt, unter anderem weil er im Zusammenhang mit einer angeblichen Affäre Trumps mit der Porno-Darstellerin Stormy Daniels Schweigegeld gezahlt und damit gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstieß.