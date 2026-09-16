Trumps Stabschefin Wiles: Habe Kampf gegen Krebs gewonnen

16.09.26 21:35 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stabschefin im Weißen Haus, Susie Wiles, hat nach eigenen Angaben den Kampf gegen den Krebs gewonnen. Die Ergebnisse einer Untersuchung diese Woche seien unauffällig gewesen, teilte Wiles auf der Plattform X mit. "Ich bin krebsfrei."

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"Vielen Dank an meine Familie, meine Freunde, meine Ärzte und alle, die für mich gebetet, sich nach meinem Befinden erkundigt und mich auf diesem Weg unterstützt haben", teilte Wiles weiter mit. "Ein besonderer Dank gilt Präsident Trump für seine unerschütterliche Unterstützung."

Trumps loyale Strategin

Vor genau einem halben Jahr hatte Präsident Donald Trump die Öffentlichkeit darüber informiert, dass Wiles an Brustkrebs erkrankt sei. Die Erkrankung sei im Frühstadium gewesen. Wiles werde während ihrer Behandlungszeit "praktisch die ganze Zeit" im Weißen Haus sein und ihre Arbeit fortsetzen, hatte Trump angekündigt.

Als Stabschefin ist Wiles verantwortlich dafür, den Regierungsalltag des Präsidenten zu organisieren. Die 69-jährige politische Strategin gilt als loyal und diskret. Wiles ist die erste Frau auf dem Posten und war zuvor unter anderem Trumps Wahlkampfmanagerin./jcf/DP/zb