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Trumps Unterschrift soll bald Dollarscheine zieren

27.03.26 06:39 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump mag es, seinen Namen an möglichst vielen Stellen zu verewigen. Demnächst nun soll seine Unterschrift Dollarnoten zieren: Wie das US-Finanzministerium bekannt gab, sollen anlässlich des 250. Geburtstags der USA erstmals Dollarnoten gedruckt werden, die die Signatur eines amtierenden Präsidenten zeigen. Auch die Unterschrift von Ressortleiter Scott Bessent werde zu sehen sein, hieß es.

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Zunächst war unklar, wann die ersten Scheine in Umlauf kommen und welche Banknoten genau die Unterschriften von Trump und Bessent aufgedruckt bekommen. Bessent erklärte seinem Ministerium zufolge: "Es gibt keine wirkungsvollere Art, die historischen Errungenschaften unseres großartigen Landes und von Präsident Donald Trump zu würdigen, als US-Dollar-Banknoten, die seinen Namen tragen."

Trumps Name überall in den USA

In der Vergangenheit hatte der Präsident bereits zahlreichen Projekten seinen Namen gegeben. Neben Immobilien wie dem Trump Tower in New York oder den Trump Golfplätzen weltweit hat der US-Präsident in seiner zweiten Amtszeit etwa die Trump Gold Card - eine Art Visum, das es bei Zahlung von fünf Millionen Dollar gibt - angekündigt. Über die Regierungswebseite "TrumpRx" sollten Amerikaner günstiger an Medikamente gelangen.

Trump hatte zudem unter öffentlichem Protest das renommierte Kennedy Center in der US-Hauptstadt Washington in "Trump Kennedy Center" umbenannt. Im Gespräch war Medienberichten zufolge auch, die Penn Station in New York sowie den Hauptstadtflughafen Dulles in Virginia nach Trump zu benennen. Amerikaner und in den USA lebende Menschen können zudem einen Jahrespass für Nationalparks kaufen, auf denen der Präsident abgelichtet ist./ngu/DP/zb