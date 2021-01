Trumps Video an seine Anhänger am Kapitol: 'Wir lieben Euch'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat sich während der Proteste am Kapitol per Video an seine Anhänger gewandt. Für die auf Twitter veröffentlichte Botschaft hagelte es Kritik. Der Kurznachrichtendienst sperrte im Verlauf der Nacht das Konto des Präsidenten für zwölf Stunden. Das Video und andere Tweets hätten gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen, begründete Twitter diesen Schritt. Die Deutsche Presse-Agentur übersetzt und dokumentiert Trumps Video-Botschaft:

"Ich kenne Euren Schmerz. Ich weiß, dass Ihr verletzt seid. Uns wurde die Wahl gestohlen, es war ein Erdrutschsieg. Und jeder weiß das, vor allem die andere Seite. Aber Ihr müsst jetzt nach Hause gehen, wir brauchen Frieden. Wir müssen Recht und Ordnung haben. Wir müssen unsere großartigen Sicherheitskräfte respektieren. Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird. Es ist eine sehr schwierige Zeit. Es gab noch nie eine Zeit wie diese, in der so etwas passiert ist, in der sie es uns allen wegnehmen konnten, mir, Euch, unserem Land. Das war Wahlbetrug. Aber wir können diesen Leuten nicht in die Hände spielen. Wir müssen Frieden haben. Also geht nach Hause. Wir lieben Euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes. Ihr habt gesehen, was passiert. Ihr seht, wie andere behandelt werden, die so schlecht und so böse sind. Ich weiß, wie Ihr Euch fühlt. Aber geht nach Hause und geht in Frieden nach Hause."