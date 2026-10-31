Truxton: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

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Truxton hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,68 USD. Im letzten Jahr hatte Truxton einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 25,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Truxton 24,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net