Tryg A-S Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

11.10.26 06:35 Uhr

Tryg A-S Un lud am 09.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Tryg A-S Un mit 0,080 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,82 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net