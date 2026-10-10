Tryg A-S vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

10.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,79 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,88 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Tryg A-S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,68 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,42 DKK je Aktie gewesen.

Tryg A-S hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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