Tschechien und Polen sichern künftig slowakischen Luftraum

BRATISLAVA (AFP)--Nach der bevorstehenden Ausmusterung sowjetischer Kampfflugzeuge durch die slowakische Luftwaffe werden künftig vorerst Tschechien und Polen den Luftraum der Slowakei sichern. Eine entsprechende Übereinkunft unterzeichneten die Verteidigungsminister der drei Länder, wie das slowakische Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte. Sie tritt am 1. September in Kraft, wenn das Land seine MiG-29-Kampfjets aus sowjetischer Produktion außer Dienst stellt.

Das Ministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass die MiG-Flugzeuge ausgemustert werden, da ihre Wartung sehr kostspielig ist und russische Wartungstechniker das Land verlassen. Im April hatte der slowakische Regierungschef Eduard Heger in Aussicht gestellt, dass die Maschinen an die Ukraine geliefert werden könnten. Mitte August dementierte Verteidigungsminister Jaroslav Nad Berichte, wonach bereits slowakische MiG-29 an die Ukraine abgegeben worden seien.

Tschechien und Polen sollen den slowakischen Luftraum sichern, bis das Land neue F-16-Kampfjets aus US-Produktion erhält. Die Auslieferung ist für das Jahr 2024 geplant.