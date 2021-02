Tschechien zeigt Interesse an russischem Corona-Impfstoff

PRAG (dpa-AFX) - Tschechien hat Interesse an dem russischen Coronavirus-Impfstoff Sputnik V bekundet. Ministerpräsident Andrej Babis brach am Freitag zu einem Besuch in Budapest auf, um sich bei seinem Kollegen Viktor Orban über den dort geplanten Einsatz des Impfstoffs zu informieren. Als erster EU-Staat hatte Ungarn eine Notfallzulassung für das Präparat erteilt. "Wir würden es selbstverständlich alle bevorzugen, wenn die Europäische Arzneimittelagentur das russische Vakzin genehmigen würde", sagte Babis nach Angaben der Agentur CTK vor seinem Abflug.

In der Bevölkerung ist der Ärger über das langsame Tempo der Impfkampagne groß. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in Tschechien bis Freitag 327 759 Dosen verabreicht. Es gibt immer mehr Berichte, dass Politiker, Funktionäre und sogar Tausende Polizeibeamte den Impfstoff außer der Reihe bekommen haben sollen.

Aus Angst vor neuen Virusmutationen hat die Regierung in Prag die Einreiseregeln weiter verschärft. Grundsätzlich werden Ausländer ohnehin nur noch in dringend notwendigen Fällen wie zum Beispiel Dienstreisen ins Land gelassen. Neu ist nun, dass bereits vor der Einreise aus allen Nachbarstaaten ein negativer Corona-Test vorgelegt werden muss. Nach der Ankunft ist dann ein zweiter Test Pflicht. Bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses müssen die Menschen in Quarantäne.

Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner und wurde stark von der Corona-Krise getroffen. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als eine Million bestätigte Corona-Infektionen und knapp 17 000 Todesfälle./hei/DP/men