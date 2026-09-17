DAX 25.723 +0,7%ESt50 6.316 +0,8%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 10,05 -0,2%Nas 25.978 -0,0%Bitcoin 66.622 +0,4%Euro 1,1481 +0,1%Öl 102,6 -3,1%Gold 4.360 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Tschechiens Regierungschef warnt vor Eskalation im Ukraine-Krieg

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Regierungschef Andrej Babis fordert von Europa mehr Einsatz für Frieden und ein Ende des Krieges in der Ukraine. Gemeinsam mit den USA müsse man den russischen Staatschef Wladimir Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an den Verhandlungstisch bringen, sagte der 72-Jährige bei einer Sicherheitskonferenz in Prag.

Werbung

"Ich habe keine Angst, es laut zu sagen: Der Weg, den die Welt jetzt geht, führt nicht zu Sicherheit", warnte der Milliardär Babis nach Angaben der Agentur CTK. "Er führt direkt zu den Toren der Hölle. Er führt uns zum Dritten Weltkrieg." Babis brachte seine Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts zum Ausdruck, der zu einem Abnutzungskrieg geworden sei. Er äußerte sich nicht dazu, ob die Führung in Kiew im Zuge von möglichen Friedensverhandlungen zu Gebietsabtretungen bereit sein müsse.

Konflikt zwischen Regierung und Präsident

Die seit Dezember in Tschechien regierende Koalition aus Rechtspopulisten und Kleinparteien am rechten Rand ist bei der Unterstützung der Ukraine deutlich zurückhaltender als die Vorgängerregierung. Die Regierung steht damit auch im Gegensatz zum Präsidenten Petr Pavel. Der Ex-Nato-General steht federführend hinter einer Initiative, die bereits Millionen Schuss Munition an die Ukraine geliefert hat. Zu den wichtigsten Geldgebern der Initiative zählt Deutschland./hei/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.