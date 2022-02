Tschechische Staatsbürger sollen Russland und Belarus verlassen

PRAG (dpa-AFX) - Tschechien hat seine Bürger eindringlich aufgefordert, Russland und Belarus zu verlassen. Hintergrund sei die russische Militärinvasion in die Ukraine, hieß es am Montag in einer Reisewarnung des Außenministeriums in Prag. Aufgrund der Spannungen mit dem Westen habe sich die Sicherheitslage für Bürger von EU- und Nato-Staaten in den beiden osteuropäischen Staaten verschlechtert.

Die diplomatischen Vertretungen Tschechiens könnten nur begrenzt Hilfe und Schutz anbieten, hieß es. Die gegenseitige Luftraum-Sperrung habe zur Unterbrechung der direkten Flugverbindungen geführt. Aufgrund der westlichen Sanktionen drohten zudem Einschränkungen bei Finanzdienstleistungen für Reisende.

In Prag hatten am Sonntag rund 80 000 Menschen für Frieden und ein Ende des russischen Angriffs demonstriert. Die Regierung beschloss, der Ukraine Rüstungsgüter im Wert von umgerechnet rund 580 Millionen Kronen (24 Millionen Euro) zu liefern. Ein erster Güterzug mit Maschinengewehren, Pistolen und Munition traf nach Behördenangaben bereits in der Ex-Sowjetrepublik ein./hei/DP/eas